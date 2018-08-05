На Донбассе ранен украинский военный, - ООС

Боевики обстреляли украинские позиции 12 раз

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение воскресенья, 5 августа, ранили одного украинского военнослужащего. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что в течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом один раз применялось тяжелое вооружение.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - с вооружения БМП", - указано в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь. В частности, возле Гнутово противник применил миномет калибра 82 мм.

"В результате активных действий российских оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - отметили в пресс-центре ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 августа, боевики провели 33 обстрела украинских позиций в районе проведения операции ООС на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.