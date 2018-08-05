На Донбасі поранено українського військового, - ООС

Бойовики обстріляли українські позиції 12 разів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом неділі, 5 серпня, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Зазначається, що протягом поточної доби, від 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. При цьому один раз застосовувалось важке озброєння.

"Оrупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із озброєння БМП", - вказано у повідомленні.

Бойовики обстрілювали українські позиції у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське та Павлопіль. Зокрема, біля Гнутового противник застосував міномет калібром 82 мм.

"Внаслідок активних дій російських окупаційних військ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - зазначили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 серпня, бойовики провели 33 обстріли українських позицій в районі проведення операції ООС на Донбасі. У результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець.