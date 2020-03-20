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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия     20.03.2020 - 13:22
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики с начала суток обстреляли позиции украинских военный вблизи Луганского

На Донбассе 20 марта боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил вблизи Луганского, ранение получил один украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям ООС с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воина был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Как отметили в ООС, украинские военные применили в ответ огневые средства и дали адекватный ответ боевикам.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Всего боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжила мандат на следующий 12-месячный период. Мандат продлен до 31 марта 2021 года.

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