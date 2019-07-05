На Донбассе ранен боец ВСУ, еще четверо травмированы

На Донбассе с начала суток 5 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения, еще четверо - боевое травмирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - вблизи населенного пункта Водяное, рядом с Богдановкой, окрестностях Новотроицкого, в районе населенного пункта Николаевка, на окраине Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - в районе населенного пункта Крымское, рядом с Новотошковського, неподалеку Новолуганського, окрестностях Золотого-4.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевое травмирование.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в течение прошлых суток 4 июля вооруженные формирования РФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, три - получили ранения и еще трое - боевое травмирования.