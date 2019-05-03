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На Донбассе в пятницу ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    03.05.2019 - 18:12
На Донбассе в пятницу ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз

В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 3 мая, в результате обстрела боевиков получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Так, с начала суток боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников:

  • трижды из 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Авдеевка;
  • из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое;
  • из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
  • трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;
  • из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
  • дважды из автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик;
  • дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ООС трижды:

  • из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Золотое-4;
  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новолуганское;
  • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Шумы.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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