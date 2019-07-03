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На Донбассе пострадали двое украинских военных

Новости » Происшествия    03.07.2019 - 20:43
На Донбассе пострадали двое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики десять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 3 июля, враг десять раз нарушил режим прекращения огня, в результате боевых действий пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений из применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, Ужовка, Александровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Гольмовского, Новолуганского, Пивденного.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

Напомним, на Донбассе в течение минувших суток, 2 июля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации получил боевое травмирование один украинский военный

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