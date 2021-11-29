На Донбассе ранили украинского военного

Так, боевики в районе Светлодарска и Старогнатовки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в сторону Станицы Луганской российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении населенного пункта Старый Айдар оккупационные войска вели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского наемники применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.