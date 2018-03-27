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На Донбассе пограничники обнаружили тайник боевиков с артиллерийскими снарядами

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 17:41
Фото: снаряд к СПГ-9М (dpsu.gov.ua)
Фото: снаряд к СПГ-9М (dpsu.gov.ua)

Обнаружено 8 снарядов к СПГ-9М "Копье"

В Донецкой области на окраине села Березовое оперативники Госпогранслужбы вместе с сапером Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили тайник боевиков с артиллерийскими снарядами. Об этом говорится в сообщении пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в тайнике обнаружили восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М (модернизированный станковый противотанковый гранатомет "Копье").

"Боеприпасы находились в одной из полуразрушенной пристройке, расположенной вблизи гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем. Обнаружить тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, почувствовавшей схрон посреди заброшенных ульев", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщают, что указанные боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены неприятелем для осуществления атак в сторону мирной украинской территории. Обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства было передано саперам 30-й механизированной бригады ВСУ для уничтожения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Подлесное Попяснянского района Луганской области, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм. Один из снарядов попал в жилой дом.

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Теги публикации: боевики, снаряд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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