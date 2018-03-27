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На Донбасі прикордонники виявили сховок бойовиків з артилерійськими снарядами

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 17:41
Фото: снаряди до СПГ-9М (dpsu.gov.ua)
Фото: снаряди до СПГ-9М (dpsu.gov.ua)

Виявлено 8 снарядів до СПГ-9М "Спис"

У Донецькій області на околиці села Березове оперативники Держприкордонслужби разом із сапером Збройних сил України (ЗСУ) виявили сховок бойовиків із артилерійськими снарядами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.

Зазначається, що у сховку виявили вісім кумулятивних пострілів ПГ-9С до СПГ-9М (модернізований станковий протитанковий гранатомет "Спис").

"Боєприпаси знаходились в одній з напівзруйнованій прибудові, що розташована поблизу цивільних будинків, знищених ворожим вогнем. Виявити сховок вдалось за допомогою службового собаки Донецького прикордонного загону, що відчув схрон посеред закинутих вуликів", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомляють, що зазначені боєприпаси мають російське походження та, ймовірно, могли бути застосовані ворогом для здійснення атак у бік мирної української території. Виявлені боєприпаси та вибухові пристрої було передано саперам 30-ї механізованої бригади ЗСУ для знищення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли селище Підлісне Попяснянского району Луганської області, застосувавши заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.

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Теги публікації: бойовики, снаряд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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