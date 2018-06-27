На Донбассе погибли трое украинских военных, - ООС

Также в результате активных боевых действий в районе Водяного еще один военный получил ранения

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 27 июня 2018 года погибло трое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза из запрещенного минскими договоренностями оружия.

"На Мариупольском направлении наши позиции возле Богдановки боевики российских оккупационных войск испытывали на мощь 122-мм артиллерийскими снарядами в Результате обстрелов в результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

Также в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются.

Кроме того, на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции украинских военных обстреливали из 82-мм міномету. На Донецком направлении противник вел турбуючий огонь по защитникам Мар'їнки из стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС за минувшие сутки, 26 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще 2 ранены.