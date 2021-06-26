На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно его имя
Фото: на Донбассе погиб украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
В результате обстрела пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Осолкове ранение несовместимое с жизнью получил старший солдат Андрей Гонар.
Старший водитель мотопехотной роты погиб 26 июня 2021 года.
Военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года.
Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.
Фото: погибший на Донбассе военный (фото facebook.com/58OMPBr)
Напомним, в результате обстрела пророссийскими боевиками позиций сил ООС днем 24 июня ранение получил украинский военный.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли школу-интернат. Они совершили обстрел из минометов.