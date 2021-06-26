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На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно его имя

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Донбасс, Суббота 26 июня 2021 11:42
На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно его имя Фото: на Донбассе погиб украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате обстрела пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Осолкове ранение несовместимое с жизнью получил старший солдат Андрей Гонар.

Об этом сообщает пресс-служба 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Старший водитель мотопехотной роты погиб 26 июня 2021 года.

Военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно его имя

Фото: погибший на Донбассе военный (фото facebook.com/58OMPBr)

Напомним, в результате обстрела пророссийскими боевиками позиций сил ООС днем 24 июня ранение получил украинский военный.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли школу-интернат. Они совершили обстрел из минометов.

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