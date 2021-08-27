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На Донбассе погиб украинский военный

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Донбасс, Пятница 27 августа 2021 15:38
На Донбассе погиб украинский военный Фото: на Донбассе убили военного (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате обстрела один украинский военный получил смертельное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТГ "Восток". В районе какого населенного пункта произошел обстрел, не уточняется.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - заявили в ОТГ "Восток".

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