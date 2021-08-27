На Донбассе погиб украинский военный
Фото: на Донбассе убили военного (president.gov.ua)
Пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате обстрела один украинский военный получил смертельное ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТГ "Восток". В районе какого населенного пункта произошел обстрел, не уточняется.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - заявили в ОТГ "Восток".