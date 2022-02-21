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На Донбассе подорвался украинский военный. Еще один пострадал при обстреле

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Донбасс, Понедельник 21 февраля 2022 16:16
На Донбассе подорвался украинский военный. Еще один пострадал при обстреле Фото: Украина несет потери ранеными на Донбассе (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В результате обстрела на Донбассе 21 февраля украинский военный получил боевое травмирование. Еще один боец подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника пресс-службы Объединенных сил Павла Ковальчука.

"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его с здоровья тяжелое", - отметил он.

Также сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, их эвакуировали в госпитали.

Напомним, сегодня из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье.

Кроме того, сегодня Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта, но украинская сторона отрицает это.

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