На Донбассе подорвался украинский военный. Еще один пострадал при обстреле

В результате обстрела на Донбассе 21 февраля украинский военный получил боевое травмирование. Еще один боец подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника пресс-службы Объединенных сил Павла Ковальчука.

"В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его с здоровья тяжелое", - отметил он.

Также сообщается, что пострадавшим оказана медицинская помощь, их эвакуировали в госпитали.