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На Донбассе подорвались двое украинских военных

Автор: Сергей Новиков

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что с утра на Донбассе не были зафиксированы обстрелы со стороны противника. Но в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили травмы.

"Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, при этом использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.

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