На Донбассе подорвались двое украинских военных

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что с утра на Донбассе не были зафиксированы обстрелы со стороны противника. Но в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили травмы.

"Воинам оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.