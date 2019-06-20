На Донбассе один военный получил ранение, еще один - боевую травму

В четверг, 20 июня 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранение, еще один - боевую травму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, с начала суток российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, противник из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал позиции украинских военных в районе населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Луганское, Травневое, Майорськ на Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня 2019, российские наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный.