На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения

Боевики совершили прицельный обстрел позиций ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с запрещенного минского соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ВСУ открыли огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.