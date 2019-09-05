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На Донбассе обошлось без потерь

Новости » Общество    05.09.2019 - 19:23
На Донбассе обошлось без потерь
Иллюстративное фото (ООС)

Враг 8 раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 5 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Талаковки, вблизи Новогнатовки, дважды неподалеку Водяного и вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил, а именно в районе Зайцевого, неподалеку Пивденного, в районе Золотого.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 4 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб один украинский военный. Боевики в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Кроме того, в Донецкой области в районе операции Объединенных сил пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса.

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