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На Донбассе неспокойно: 5 нарушений режима "тишины", ранены трое военных

Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго - средней тяжести.

С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС