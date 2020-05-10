На Донбассе с начала суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов

С начала воскресенья, 10 мая, российско-оккупационные силы 6 раз нарушали режим прекращение огня на Донбассе, применяя при этом запрещенное вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики из минометов 120-го и 82-го калибров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Орехово и Новотошковское.

"Военнослужащие решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня. Наши воины всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - подчеркнули в ООС.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Подразделения Объединенных сил отвечали на агрессию боевиков огнем из штатного вооружения. Потери противника сейчас уточняются.

Кроме того, на участках разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской, Золотого, а также Петровского и Богдановки сегодня не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Ситуация на участках контролируется украинскими подразделениями.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали одного боевика и еще 4 ранили.