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На Донбассе с начала суток не зафиксировали нарушений режима прекращения огня

Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 5 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные контролируют ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала сегодняшнего дня нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 1 гектара территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета. Также полностью восстановлены 8 поврежденных домов.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации, а также придерживаются режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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ДонбассООС