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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

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Донбасс, Суббота 15 января 2022 17:16
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" Фото: На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала суток 15 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 14 января, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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Донбасс ООС
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