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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

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Донбас, Субота 04 грудня 2021 17:42
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: з початку доби окупанти дотримуються на Донбасі "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку доби 4 грудня на Донбасі бойовики дотримуються режиму припинення вогню. Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські військові виконують завдання зі стримування агресії з боку Росії.

Нагадаємо, 3 грудня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав український військовий.

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