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На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 6 июля, на Донбассе сохраняется режим "тишины". Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что потерь среди украинских военных нет.

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющего режима прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на Донбассе пророссийские боевики убили украинского военного, а еще троих - ранили.

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