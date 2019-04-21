На Донбассе с начала суток сохраняется тишина

В районе проведения операции Объединенных сил от начала текущих суток, 21 апреля, по состоянию на 12:00 не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Министерстве обороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют ситуацию и придерживаются условий прекращения огня.

"C начала текущих суток по состоянию на 12 часов, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - заявили в Министерстве обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, что боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к передовой. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи территории бывшего аэропорта "Луганск" 7 РСЗО БМ-21 "Град", 7 самоходных гаубиц 2С1 и 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б" и 5 Д-30 "Лягушка", а также на территории бывшего аэропорта 7 танков Т-72 и 6 зенитных ракетных комплексов 9К35.