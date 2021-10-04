На Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины"

С начала суток 4 октября на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Однако боевики запускали беспилотник, который пересек линию разграничения.

"С начала этого периода выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск. В Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

При этом в штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Кроме того, украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.