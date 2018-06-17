На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военнослужащих нет, - ООС

Минулої доби, 16 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Противник частково зменшив свою активність на Луганському та Донецькому напрямках. Разом з тим, напруженою залишається обстановка на підступах до Маріуполя. Загалом, минулої доби російсько-окупаційні війська порушували режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння. На Луганщині, в районі населеного пункту Новотошківське ситуація в цілому стабілізувалася. Впродовж ночі противник один раз відкривав вогонь з мінометів по позиціях наших підрозділів на підступах до Новотошківського. Втрат серед наших захисників немає. Об’єднані сили продовжують вживати заходів щодо укріплення оборони на цьому напрямку. Провокаційний вогонь з мінометів російські окупанти відкривали по позиціях Об'єднаних сил в районі Золотого. Чітко дотримуючись Мінських домовленостей підрозділи Об'єднаних сил вчасно виявили вогневі засоби противника й забезпечили безпеку особового складу на позиціях, а провокація противника залишилася поза увагою. Відмічено також намагання противника спровокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь в районі населеного пункту Троїцьке, що на Луганщині. Вжитими заходами забезпечено безпеку особового складу та своєчасне виявлення місцезнаходження мінометів противника. Вогонь у відповідь не відкривався. Відмічено діяльність диверсійно-розвідувальної групи противника в районі населеного пункту Зайцеве, що на Горлівському напрямку. Ворог вдався до відкриття вогню по підрозділах бойової охорони зі стрілецької зброї та гранатометів. Унаслідок ефективного застосування чергових вогневих засобів втрат серед наших військових немає. Російсько-окупаційні війська чергового разу зірвали відведення військ в районі населеного пункту Станиця Луганська, о 22-й годині відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Об'єднані сили дотримуються взятих зобов’язань щодо забезпечення рішень тристоронньої контактної групи. Залишається складною ситуація на Донецькому напрямку, де противник підтримує напруження в районі Авдіївки та Мар’їнки, продовжує здійснювати потужній вогневий вплив та застосовує активні дії поблизу Маріуполя. Так, бойовики зі складу російсько-окупаційних військ двічі упродовж темної пори доби відкривали прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів по захисниках Авдіївки. О 20-й годині, використовуючи дії диверсійно-розвідувальної групи, ворог завдав вогню по одній із позицій на околицях Верхньоторецького. Діями підрозділів прикриття, ДРГ противника було відкинуто, одного бойовика знищено. Під час бою один захисник Верхньоторецького отримав поранення. Тричі противник перевіряв пильність наших воїнів в районі населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, де застосовував вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. В районі Новомихайлівки було відмічено застосування снайперської пари противника. Вчасними заходами з безпеки та вогнем чергових вогневих засобів активність противника на цьому напрямку було подавлено. Втрат серед наших військових немає. Не спадає напруженість на Маріупольському напрямку, де противник застосовує переважно зброю заборонену Мінськими домовленостями. Так, минулої доби відмічено застосування танку, мінометів 120 та 82 калібру. Найбільш інтенсивно ворог відкриває вогонь та застосовує активні дії в районі населеного пункту Водяне. О 22-й годині минулої доби ворог намагався відкинути наші позиції на підступах до Лебединського. Підрозділи, що обороняються вміло застосували підготовлений зосереджений вогонь по окремих цілях та до 22:30 активність противника припинили. Під час бою одного захисника Маріуполя було поранено. Морські піхотинці надійно утримують займані рубежі та позиції. Ситуація цілком контрольована Об’єднаними силами. Відмічається зменшення намагання противником застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки наших позицій. Протягом минулої доби засобами ППО виявлено два випадки намагання ведення розвідки БПЛА типу «Орлан-10» російського виробництва перетнути лінію розмежування. Засобами РЕБ такі спроби були припинені. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Вчора, співробітниками Національної поліції та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, затримано двох громадян за участь у незаконних збройних формуваннях. Долю підозрюваних вирішуватиме український суд. В районі проведення Операції об'єднаних сил продовжуються злочини російсько-терористичних військ проти мирного населення Донбасу. За вчорашній день в результаті обстрілу окупаційною владою селища Південне отримала осколкові мінні поранення грудної клітини та стегна місцева мешканка. На даний час їй надано невідкладну допомогу, та евакуйовано до медичного закладу. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. У зв’язку із припиненням пропуску громадян з боку окупованої Горлівки, з 16 по 17 червня роботу КПВВ «Майорське» тимчасово призупинено. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 17 тисяч осіб та близько 4 тисяч транспортних засобів. 27 особам за різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Минулої доби представниками Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України, зі складу Об’єднаних сил вилучено контрабандного товару на загальну суму 17 тисяч гривень. Минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил на Луганщині доставлено благодійну допомогу у район населеного пункту Новоолександрівка від волонтерів Полтавщини, а від громадської організації “Своїми руками для Армії” забезпечено гуманітарну допомогу у район міста Авдіївка Донецької області. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил старший лейтенант Микола Бондарчук.