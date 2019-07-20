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На Донбассе с начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ

Новости » Общество    20.07.2019 - 19:26
На Донбассе с начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военный

На Донбассе с начала суток, 20 июля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новой Марьевки, Лебединского, Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Счастья, Артема, Новолуганского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников подразделения ВСУ дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, в пятницу, 19 июля, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военных и трое получили боевые травмы. Российские наемники 26 раз открывали огонь по подразделениям ООС, в частности, в 11 случаях применялось запрещенное вооружение.

Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов На Донбассе ранили бойца ВСУ
Темы: Новости ООС
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