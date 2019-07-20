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На Донбасі з початку доби бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 19:26
На Донбасі з початку доби бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий

На Донбасі з початку доби, 20 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ з застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Нової Мар'ївки, Лебединського, Пісків.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Щастя, Артема, Новолуганського.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань РФ та її найманців підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 липня, в результаті обстрілу ворожих в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє українських військових і троє отримали бойові травми. Російські найманці 26 разів відкривали вогонь по підрозділам ООС, зокрема, в 11 випадках застосовувалося заборонену озброєння.

Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС з гранатометів На Донбасі поранили бійця ЗСУ
Теми: Новини ООС
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