На Донбасі за червень виявлено 88 порушень порядку переміщення товарів, - ООС

За червень із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 9,2 млн гривень

На Донбасі за червень виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів. Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача об’єднаних сил Олександр Доманський, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"Силами та засобами підрозділів, які залучені до складу об’єднаних сил, протягом червня виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж червня 2018 року із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 9,2 млн гривень, що майже втричі більше, ніж за травень (3,3 млн гривень).

Наразі стосовно порушників складено - 44 адмінпротоколи за фактом порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України підтримає законодавчі ініціативи уряду щодо посилення боротьби з контрабандою.