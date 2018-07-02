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На Донбасі за червень виявлено 88 порушень порядку переміщення товарів, - ООС

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 14:04
Фото: Олександр Доманський (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: Олександр Доманський (facebook.com/pressjfo.news)

За червень із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 9,2 млн гривень

На Донбасі за червень виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів. Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача об’єднаних сил Олександр Доманський, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"Силами та засобами підрозділів, які залучені до складу об’єднаних сил, протягом червня виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж червня 2018 року із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 9,2 млн гривень, що майже втричі більше, ніж за травень (3,3 млн гривень).

Наразі стосовно порушників складено - 44 адмінпротоколи за фактом порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення ООС.

 

Упродовж червня 2018 року виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів #ООС #операція_ОС Про це повідомив...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України підтримає законодавчі ініціативи уряду щодо посилення боротьби з контрабандою

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Теги публікації: Донбас, контрабанда, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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