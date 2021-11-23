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На Донбассе двое военных получили ранения: оккупанты применяли минометы и гранатометы

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 08:01
На Донбассе двое военных получили ранения: оккупанты применяли минометы и гранатометы Фото: позиции ООС обстреляли 7 раз в сутки (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных за минувшие сутки, 22 ноября. В результате этих обстрелов два бойца получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки боевики три раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Они обстреляли позиции наших военных в направлении Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в сторону Причепиловки российские наемники дважды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Лебединского оккупанты два раза открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра.

Возле Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. А в районе Павлополя противник применял крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате этих обстрелов сразу двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья одного из них тяжелое.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - сообщили в ООС.

Также отмечается, что наши бойцы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что оккупанты обстреляли село в Луганской области из минометов. В результате повреждены дома, линия электропередач, транспортное средство.

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