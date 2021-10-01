На Донбасі двоє військових отримали поранення

У п'ятницю, 1 жовтня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Так, у Новоолександрівки і Новозванівки бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в сторону Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також під обстріл потрапив і сам населений пункт, в результаті чого пошкоджені житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Також поблизу Лебединського позиції ООС потрапили під ворожий обстріл з гранатометів різних систем.

У Донецькій області за допомогою безпілотника російські найманці скинули гранатометні постріли біля Першотравневого.

В районі Нью-Йорку бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосували безпілотник і здійснили скидання ВОГ-17.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли проросійських військ, чим змусили їх припинити вогневу активність.