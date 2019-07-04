На Донбассе в четверг ранен украинский военный

В зоне ООС на Донбассе в четверг, 4 июля, в результате обстрелов боевиков получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Минобороны отметили, что по состоянию на 12 часов российско-оккупационные войска осуществили 9 обстрелов, противник продолжает активно применять запрещенные артиллерию и минометы.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш воин получил боевое травмирование. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 3 июля, обострилась - в результате обстрелов получили ранения пять украинских военнослужащих. Так, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 июля боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров-медиков. Открыто уголовное производство, полиция квалифицировала дело как "террористический акт".