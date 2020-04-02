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На Донбассе боевики восем раз нарушили режим "тишины"

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Потерь среди украинских военных нет

В четверг, 2 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи поселка Пески, у Павлополя, неподалеку Авдеевки, вблизи Богдановки, Старогнатовки.

"Сегодня, 02 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится о сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 1 апреля, на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Всего боевики 15 раз обстреливали позиции ООС. В частности, по позициям украинских военных вблизи Новотошковского боевики выпустили 170 мин.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины заявило, что российские оккупационные силы используют глобальную угрозу распространения коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе.

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