На Донбассе боевики стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Авдеевки

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

На Донбассе 17 октября вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шуми. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем.

Кроме того, на Приазовье задокументированы еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух беспилотников боевиков типа "Квадрокоптер".

БПЛА противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.

С начала текущих суток, 18 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 16 октября боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день.