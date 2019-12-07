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На Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 18:34
На Донбассе боевики пять раз нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 7 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Два обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Новолуганского и у Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй, у Широкино и неподалеку Павлополя.

"В текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим "тишины". Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм.

Кроме того, по данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из РФ прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

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