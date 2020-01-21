На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение

Во вторник, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Красногоровкой.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Зайцево. Там же противник выпустил четыре мины из минометов калибра 82 мм.

"Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, 19 января в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов.