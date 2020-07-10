На Донбассе боевики применили противотанковые ракеты, потерь в ВСУ нет

На Донбассе 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь около Новолуганского и Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь неподалеку от Марьинки.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Напомним, 8 июля боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, один военный погиб, еще трое ранены.

По данным украинской разведки с 29 июня по 5 июля были ликвидированы 13 боевиков.