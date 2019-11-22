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На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой, есть пострадавшие

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Трое военнослужащих получили контузию

В четверг, 21 ноября, военный грузовик был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот" на территории населенного пункта, в результате чего трое военнослужащих получили контузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, автомобиль обеспечения развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы. Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применена такая мощное оружие, никто просто не ожидал", - прокомментировал военнослужащий ВСУ Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км.

"На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", - отметил военнослужащий.

В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, 22 ноября в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Кроме того, во время исполнения служебных обязанностей на Донбассе погиб командир батареи полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

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