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На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину": ранен военный

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 14 сентября, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшнего дня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - отметили в ООС.

Боевики открывали огонь в районе населенного пункта Пески. Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела со стороны боевиков ранение получил украинский военный из состава сил ООС. После оказания первичной медпомощи он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего удовлетворительное.

На вражеский обстрел украинские военные отвечали огнем.

"О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - указывается в сообщении.

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ДонбассООС