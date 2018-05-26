На Донбасі бойовики обстріляли Золоте, - СММ ОБСЄ

Місія уточнила інформацію щодо вибуху автобуса в Дебальцево за 22 травня

В Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала багаторазові порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ на момент 19:30 25 травня 2018 року.

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг ділянок розведення сил та засобів у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Місія зафіксувала вибухи мінометних мін на ділянці розведення в районі Золотого, а також порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петровського. Доступ СММ залишався обмеженим на всіх трьох ділянках", - йдеться у звіті.

Місія уточнювала повідомлення про вибух в автобусі в Дебальцево 22 травня, в результаті якого один юнак загинув, а ще троє підлітків отримали поранення.

В ОБСЄ заявили, що родичка одного з поранених розповіла, що потерпілий(15 років) отримав важке поранення ліктя і стегна. Він був доставлений в лікарню в н. п. Єнакієве (непідконтрольна уряду, 41 км на північний схід від Донецька). Юнак розповів їй про те, що в автобусі хтось грав з якимось предметом, коли стався вибух. Бабуся другого потерпілого повідомила, що той знаходиться у лікарні і його стан стабільно.

"Пізно ввечері 24 і вночі 25 травня камера СММ в Золотому зафіксувала 2 снаряди зі сходу на захід, 7 снарядів з північно-заходу на південний-схід і 2 черги - все в 3-8 км на схід, південь і південний-захід", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, Геращенко заявила, що ООН і ОБСЄ у доповідях недостатньо приділяють уваги злочинів на Донбасі і в Криму.