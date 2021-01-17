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На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из гранатомета

Донбасс, Воскресенье 17 января 2021 18:11
На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из гранатомета
Фото: украинские военны на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В воскресенье, 17 января, пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военных. Боевых потерь среди личного состава нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрел произошел возле Широкиного. Боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета. Погибших и раненых среди украинских военных нет.

Утром в воскресенье сообщалось, что за сутки, 16 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Ранее СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал эту ситуацию попыткой России уклониться от договоренностей.

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