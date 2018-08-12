На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами

Новости Происшествия 12.08.2018 - 15:40
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)

Украинские военные были обстреляны вчера возле Павлополя и Лебединского

На Донбассе боевики вчера, 11 августа, обстреляли полиции Вооруженных сил Украины противотанковыми управляемыми ракетами. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Сообщается, что вчера на Донецком направлении зафиксировано 23 факта нарушения режима прекращения огня со стороны противника. В частности, позиции Объединенных сил возле Павлополя и Лебединского были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами.

Также боевики вчера вечером обстреляли из артиллерии наши позиции, оборудованные неподалеку Гнутово. В районах Новотроицкого, Водяного, Богдановки, Чермлыка, Красногоровки, Гранитного, Новомихайловки и Широкино фиксировались отдельные вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов.

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен в районе Павлополя. Бойца доставили в госпиталь в Мариуполе, состояние его здоровья удовлетворительное.

Отметим, что сегодня российско-оккупационные войска открывали огонь уже трижды. Факты применения противником минометов зафиксированы на Донецком направлении, а именно в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами

Фото (mil.gov.ua)

Напомним, сегодня сообщалось, что на Донбассе задержали мужчину с российским паспортом за видеосъемку позиций военных операции Объединенных сил.

На Донбассе задержали россиянина за видеосъемку позиций военных ООС На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Темы: Новости ООС    Теги:  Министерство обороны РФ,  Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС