На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами

Украинские военные были обстреляны вчера возле Павлополя и Лебединского

На Донбассе боевики вчера, 11 августа, обстреляли полиции Вооруженных сил Украины противотанковыми управляемыми ракетами. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Сообщается, что вчера на Донецком направлении зафиксировано 23 факта нарушения режима прекращения огня со стороны противника. В частности, позиции Объединенных сил возле Павлополя и Лебединского были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами.

Также боевики вчера вечером обстреляли из артиллерии наши позиции, оборудованные неподалеку Гнутово. В районах Новотроицкого, Водяного, Богдановки, Чермлыка, Красногоровки, Гранитного, Новомихайловки и Широкино фиксировались отдельные вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов.

За прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен в районе Павлополя. Бойца доставили в госпиталь в Мариуполе, состояние его здоровья удовлетворительное.

Отметим, что сегодня российско-оккупационные войска открывали огонь уже трижды. Факты применения противником минометов зафиксированы на Донецком направлении, а именно в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

Фото (mil.gov.ua)

Напомним, сегодня сообщалось, что на Донбассе задержали мужчину с российским паспортом за видеосъемку позиций военных операции Объединенных сил.