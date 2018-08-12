На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ протитанковими керованими ракетами

Новини Надзвичайні події 12.08.2018 - 15:40
Ілюстративне фото (vk.com/sdd_sevastopol)
Ілюстративне фото (vk.com/sdd_sevastopol)

Українські військові були обстріляні вчора біля Павлополя та Лебединського

На Донбасі бойовики вчора, 11 серпня, обстріляли поліції Збройних сил України протитанковими керованими ракетами. Про це сказав на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Повідомляється, що вчора на Донецькому напрямку зафіксовано 23 факти порушення режиму припинення вогню з боку противника. Зокрема, позиції Об'єднаних сил біля Павлополя та Лебединського були обстріляні протитанковими керованими ракетами.

Також бойовики вчора ввечері обстріляли з артилерії наші позиції, облаштовані неподалік Гнутово. У районах Новотроїцького, Водяного, Богданівки, Чермлика, Красногорівки, Гранітного, Новомихайловки і Широкіно фіксувалися окремі ворожі вогневі провокації із застосуванням гранатометів різних типів.

За минулу добу один український військовослужбовець був поранений в районі Павлополя. Бійця доставили в госпіталь в Маріуполі, стан його здоров'я задовільний.

Зазначимо, що сьогодні російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже тричі. Факти застосування противником мінометів зафіксовані на Донецькому напрямку, а саме в районі населених пунктів Водяне і Гнутово.

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ протитанковими керованими ракетами

Фото (mil.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на Донеччині затримали чоловіка з російським паспортом за відеозйомку позицій військових операції Об'єднаних сил.

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Темы: Новини ООС    Теги:  Министерство обороны РФ,  Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС