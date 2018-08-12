На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ протитанковими керованими ракетами

Українські військові були обстріляні вчора біля Павлополя та Лебединського

На Донбасі бойовики вчора, 11 серпня, обстріляли поліції Збройних сил України протитанковими керованими ракетами. Про це сказав на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Повідомляється, що вчора на Донецькому напрямку зафіксовано 23 факти порушення режиму припинення вогню з боку противника. Зокрема, позиції Об'єднаних сил біля Павлополя та Лебединського були обстріляні протитанковими керованими ракетами.

Також бойовики вчора ввечері обстріляли з артилерії наші позиції, облаштовані неподалік Гнутово. У районах Новотроїцького, Водяного, Богданівки, Чермлика, Красногорівки, Гранітного, Новомихайловки і Широкіно фіксувалися окремі ворожі вогневі провокації із застосуванням гранатометів різних типів.

За минулу добу один український військовослужбовець був поранений в районі Павлополя. Бійця доставили в госпіталь в Маріуполі, стан його здоров'я задовільний.

Зазначимо, що сьогодні російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже тричі. Факти застосування противником мінометів зафіксовані на Донецькому напрямку, а саме в районі населених пунктів Водяне і Гнутово.

Фото (mil.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на Донеччині затримали чоловіка з російським паспортом за відеозйомку позицій військових операції Об'єднаних сил.