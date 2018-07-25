Боевики снизили интенсивность огневых ударов по позициям ООС, - Тымчук

На Мариупольском направлении выявлены мины ПМН-2

На Донбассе подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки боевиков за неделю осуществили около 135 огневых налетов из 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, танков и БМП. Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что интенсивность огневых ударов боевиков по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории несколько снизилась - за прошлый недельный период их было около 160.

"Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Авдеевка, Крымское, Причепиловка, Луганское, Светлодарск, Талаковка, Новоалександровка, Пески, Павлополь, Зайцево, Лебединское, Гнутово, Водяное и Широкино", - отметил Тымчук.

По его словам, боевики используют очередной режим приостановки ведения огня, для интенсивных работ по усовершенствованию инженерного оборудования своих передовых позиций, ведения разведки, а также для постановки новых минно-взрывных заграждений вдоль всей линии соприкосновения.

Тымчук акцентировал внимание на том, что на Мариупольском направлении выявлены мины ПМН-2, которые Украина уничтожила в 1999 году согласно взятых на себя международных обязательств (на основе Оттавского договора/Конвенции от 18 сентября 1997 года о запрете противопехотных мин) и с тех пор не применяет и не хранит.

Скриншот (facebook.com/dmitry.tymchuk)

Напомним, в районе проведения операции объединенных сил на протяжении прошлых суток, 24 июля, боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.