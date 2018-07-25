Бойовики знизили інтенсивність вогневих ударів по позиціях ООС, - Тимчук

На Маріупольському напрямку виявлені міни ПМН-2

На Донбасі підрозділи 1 і 2 АК оперативного угруповання бойовиків за тиждень здійснили близько 135 вогневих нальотів з 82/120-мм мінометів, 122-мм переносних реактивних пускових установок "Град-П", танків і БМП. Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що інтенсивність вогневих ударів бойовиків по позиціях українських військ і населених пунктах на підконтрольній території Україні дещо знизилася - за минулий тижневий період їх було близько 160.

"Найбільш інтенсивно вогневі удари наносилися супротивником по позиціях українських військ в районі населених пунктів: Авдіївка, Кримське, Причепиловка, Луганське, Світлодарськ, Талаківка, Новоолександрівка, Піски, Павлопіль, Зайцево, Лебединське, Гнутово, Водяне та Широкіно", - зазначив Тимчук.

За його словами, бойовики використовують черговий режим припинення ведення вогню, для інтенсивних робіт з удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій, ведення розвідки, а також для постановки нових мінно-вибухових загороджень уздовж всієї лінії зіткнення.

Тимчук акцентував увагу на тому, що на Маріупольському напрямку виявлені міни ПМН-2, які Україна знищила в 1999 році відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань (на основі Оттавського договору/Конвенції від 18 вересня 1997 року про заборону протипіхотних мін) і з тих пір не застосовує і не зберігає їх.

Скріншот (facebook.com/dmitry.tymchuk)

Нагадаємо, у районі проведення операції об'єднаних сил упродовж минулої доби, 24 липня, бойовики 33 рази порушили режим припинення вогню, в тому числі тричі з забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.