На Донбассе боевики дважды открывали огонь

На Донбассе 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел из подствольного гранатомета в сторону украинских позиций зафиксирован вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное.

"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов вследствие выстрелов нет.

"В районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневые провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

Отметим, погибший Роман Червинский был водителем-механиком 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины расширил список населенных пунктов на Донбассе, неподконтрольных власти. В перечень таких включили село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области, расположенное на линии соприкосновения.