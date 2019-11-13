На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 13 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики совершили восемь обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Хутора Вильного, у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского, два раза в районе Зайцевого, возле Орехового и неподалеку Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям у Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября во время обхода позиций в районе Новотроицкого двое украинских военных подорвались на мине. Украинские военные находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что за прошлые сутки, 12 ноября, боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.