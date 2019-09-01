На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе с начала суток девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки по направлению Докучаевска, трижды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Азов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое, также два раза в районе Зайцево.

Напомним, с начала текущих суток, 1 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.