ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 17:50
На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В четверг, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, незаконные вооруженные формирования во время обстрелов применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекращали свои провокационные действия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Павлополя и Песок.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Кроме того, оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.

Кулеба: вопросы Консультативного совета по Донбассу поднимал только Лавров Контактная группа согласует новую дату прекращения огня на Донбассе, - МИД
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top