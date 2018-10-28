На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ни один украинский военный не пострадал

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 28 октября 2018 года, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 противник открывал прицельный огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука.

Кроме того, на Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного и Лебединского со станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутового - из минометов калибра 82 мм

"В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 27 октября, в районе проведения операции объединенных сил погиб один украинский военный.